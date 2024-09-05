«Думаю, никому не нужно объяснять причины, по которым начало сентября мы встретим достаточно скромно», — сказал префект Смирнов. Вероятно, он имел в виду ситуацию в Курской области.
По плану пройдут только уже запланированные спортивные, военно-патриотические и культурные мероприятия в управах и клубах, но без привлечения большого количества зрителей. Фейерверка или салюта тоже не будет.
О таком же подходе объявил и глава Солнечногорского округа Михальков: «День города проведем в особом формате — этого требует ситуация в стране. Приняли решение не приглашать известного исполнителя и не проводить большой концерт. Акцент — на просветительские акции и сбор гуманитарной помощи»
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