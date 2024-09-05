Несчастный случай с семилетней девочкой произошел в летнем лагере — на руку упал стул, одна из его железных ножек с силой ударила по большому пальцу левой руки. Открытый перелом, фаланга практически оторвана, ребенок в шоке.

Из травмпункта её доставили в Детский центр зеленоградской больницы. Дежурная бригада сработала быстро — выполнили первичную хирургическую обработку раны и остеосинтез дистальной фаланги пальца. Работали хирург Ростислав Тюрин, операционная медсестра Александра Греханина, врач-анестезиолог-реаниматолог Яна Ятчак и медсестра-анестезист Виктория Фоменко.

Через три дня маленькая пациентка вернулась домой, а позже при контрольном осмотре врачи убедились, что рана затянулась, и палец полностью сохранил свои функции.