Вольерный комплекс в Никольском проезде закрыт по техническим причинам. Что именно случилось, не сообщается. На какой срок закрыт экоцентр, пока неизвестно.

В этом году «Дом лани» успел поработать всего пару летних месяцев. С начала года он стоял закрытым из-за ведомственной реорганизации. А когда работал, попасть туда было непросто из-за неудобного времени работы с 10 до 17.