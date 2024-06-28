Вольерный комплекс находится в Никольском проезде, за домом 2, остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41). Он работает ежедневно с 10:00 до 17:00 (последний понедельник месяца — санитарный день), животных кормят сотрудники с 9 до 11 часов.

Кроме ланей здесь живут фазаны, индейки, курицы и кролики. Аптекарский огород закрыт, похоже, он весь зарос, да и весь «Дом лани» заметно обветшал.