Вольерный комплекс находится в Никольском проезде, за домом 2, остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41). Он работает ежедневно с 10:00 до 17:00 (последний понедельник месяца — санитарный день), животных кормят сотрудники с 9 до 11 часов.
Кроме ланей здесь живут фазаны, индейки, курицы и кролики. Аптекарский огород закрыт, похоже, он весь зарос, да и весь «Дом лани» заметно обветшал.
«Дом лани» закрыли в начале года из-за ведомственной реорганизации. Сейчас вольерный комплекс, похоже, находится в подчинении ГПБУ «Государственный природоохранный центр», хотя в объявлениях на территории указана ещё старая организация — «Мосприрода». В общем, это очень по-московски — из-за внутренней бюрократии просто закрыть популярное место отдыха на несколько месяцев.
Администрация «Дома лани» просит не приносить к ним бездомных животных, напоминая, что они не приют и пристройством животных не занимаются.