Она несколько лет пустует и выглядит неважно. Раньше там продавали хозтовары и пиво, а что откроет новый владелец, пока неизвестно.

Здание площадью 227 квадратных метров принадлежало городу, его выставили на продажу со стартовой ценой 17 миллионов рублей. На аукцион пришли несколько участников, но четверых не допустили — конкурсная комиссия отклонила заявки. Победитель аукциона, компания «Постоялый двор» предложила 45 миллионов. Организация зарегистрирована в Зеленограде, занимается в основном управлением недвижимым имуществом. Её основной владелец — предприниматель Иван Журавель.

Проданное здание построено в 1970 году как часть торгового центра. В документах его изношенность оценивается в 33%. Отопление и электричество там есть, водоснабжения и канализации нет. Снаружи облупленные, расписанные стены и развалившиеся входные ступени. Окна со стороны корпуса 322 (бывшей АТС) заколочены, а маленькие окошки типа бойниц выходят во внутренний двор ТЦ. Внутри здания, судя по фото, тоже есть проблемы — местами отваливается плитка на полу, не хватает потолочных панелей, висят оборванные провода.