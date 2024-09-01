На обеспечение общественной безопасности торжественных линеек 2 сентября, а также выборов 6-8 сентября планируется задействовать большое количество личного состава, но с этим, похоже, есть сложности.

Причина — «ситуация на территории Курской области и возможные осложнения оперативной обстановки на территории Подмосковья, связанные с проведением СВО, а также в целях недопущения терактов, в том числе с применением беспилотников», пишет начальник областной полиции губернатору. Письмо опубликовала администрации Андреевки.