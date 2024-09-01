На обеспечение общественной безопасности торжественных линеек 2 сентября, а также выборов 6-8 сентября планируется задействовать большое количество личного состава, но с этим, похоже, есть сложности.
Причина — «ситуация на территории Курской области и возможные осложнения оперативной обстановки на территории Подмосковья, связанные с проведением СВО, а также в целях недопущения терактов, в том числе с применением беспилотников», пишет начальник областной полиции губернатору. Письмо опубликовала администрации Андреевки.
В связи с этими причинами начальник полиции «считает целесообразным рассмотреть вопрос о проведении торжественных линеек в зданиях, исключить их проведение на прилегающих территориях». Кроме того, он рекомендует отменить 6-8 сентября публичные мероприятия с массовым участием граждан, в том числе посвященных празднованию дней городов.
В Москве ситуация в чем-то похожая, правда, такого документа от начальника столичной полиции мэру никто не видел. Однако уже заявлено, что День города пройдет без торжеств, а некоторые школы также объявили о проведении линеек внутри помещений. Учитель истории зеленоградской школы 854 Александр Оджо сказал РБК, что это решение продиктовано «вопросами безопасности». Другой учитель объяснил это жаркой погодой (в понедельник утром до +25).