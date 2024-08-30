Теперь участок трассы «Нева» с 15-58 километр называется «М11 Подмосковье».

«Название сразу дает понять, где находится участок, — сообщили в студии. — Это единственно верный вариант, выбранный из множества версий, которые были предварительно разложены по матрице» между образностью и функциональным названием, а также между подмосковным участком и всей трассой.

Также у нашего участка трассы теперь собственный логотип, который «отлично вписывается в узнаваемый стиль дорожной разметки. Цветовая гамма привычна для всех, кто ориентируется в визуальной системе автомобильной навигации. Знак моментально считывается в любом контексте, сообщая зрителю, что речь идет о дорогах. Графика и дополнительная текстовая часть подчеркивают, что это — участок большой трассы».

Об изменении стоимости проезда после утверждения нового названия и логотипа, не сообщается.