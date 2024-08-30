«На территории Школьного озера провели благоустройство! Теперь здесь стало ещё комфортнее и приятнее проводить время. Приходите сами, с друзьями и близкими — вам понравится!» — приглашала управа на «открытие Школьного озера» в воскресенье, 31 августа.

Теперь про «открытие» уже не говорят. В планах остался только день открытых дверей ГБУ «Талисман» — у сцены на западном берегу: развлекательная программа и знакомство с кружками (в 15:00).

Не будем перечислять всё, что внезапно помешало торжественно завершить благоустройство — просто посмотрите фотографии — это ситуация на утро 28 августа, когда префектура заявила о готовности объекта на 94%. По первоначальным планам, завершить все работы должны были 25 августа, затем говорили про 1 сентября, но эти сроки, очевидно, сорваны.