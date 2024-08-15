Cпустя три недели после начала гибели уток, результатов анализа качества воды по-прежнему нет — или их не разглашают

«Отобранные пробы воды направлены для проведения лабораторного анализа. По результатам исследований будут приняты процессуальные решения», — это всё, что сообщили на очередной запрос «Зеленоград.ру» в департаменте природопользования.

В пятницу озеро повторно обследовали инспекторы департамента и снова отчитались, что вода визуально чистая, посторонних запахов нет и «новых фактов гибели птиц не обнаружено». Но на следующий день специалисты зеленоградской ветстанции снова приехали, чтобы забрать трупы погибших уток.

Не замечают проблемы ни чиновники управы, ни депутат Титов — лишь с восторгом комментируют идущее благоустройство. Только префект Смирнов сказал, что «обеспокоен не меньше жителей» и попросил доложить ему лично об экспертизе птиц. Докладываем: у погибших уток птичьего гриппа нет, а на другие заболевания их не проверяют, паталогоанатомического вскрытия и токсикологического исследования не проводят — всё это вне полномочий комитета по ветеринарии.

Таким образом, за три недели причина гибели птиц не прояснилась. Жители и некоторые специалисты продолжают строить догадки, склоняясь к версии, что проблема в воде или на берегу. Возможно, дело в укреплении берегов: состав уже крошится и что при этом растворяется в воде — неизвестно, нужна экспертиза. Кроме того, вдоль берега уложены новые рулонные газоны, который производители обрабатывают химикатами для лучшего укоренения, а при поливе газонов вода стекала в озеро. Такие же опасение высказывали о привезенном грунте.

Все фотофакты, наши публикации и ответы чиновников, полученные с 26 июля, «Зеленоград.ру» направил в природоохранную прокуратуру Москвы для проведения комплексного расследования. Вернемся с их ответом.