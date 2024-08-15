Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
2
Мор уток и рыбы на Школьном озере продолжается. Причины неизвестны, жители находят новые трупы 15.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Cпустя три недели после начала гибели уток, результатов анализа качества воды по-прежнему нет — или их не разглашают

«Отобранные пробы воды направлены для проведения лабораторного анализа. По результатам исследований будут приняты процессуальные решения», — это всё, что сообщили на очередной запрос «Зеленоград.ру» в департаменте природопользования.

В пятницу озеро повторно обследовали инспекторы департамента и снова отчитались, что вода визуально чистая, посторонних запахов нет и «новых фактов гибели птиц не обнаружено». Но на следующий день специалисты зеленоградской ветстанции снова приехали, чтобы забрать трупы погибших уток.

Не замечают проблемы ни чиновники управы, ни депутат Титов — лишь с восторгом комментируют идущее благоустройство. Только префект Смирнов сказал, что «обеспокоен не меньше жителей» и попросил доложить ему лично об экспертизе птиц. Докладываем: у погибших уток птичьего гриппа нет, а на другие заболевания их не проверяют, паталогоанатомического вскрытия и токсикологического исследования не проводят — всё это вне полномочий комитета по ветеринарии.

Таким образом, за три недели причина гибели птиц не прояснилась. Жители и некоторые специалисты продолжают строить догадки, склоняясь к версии, что проблема в воде или на берегу. Возможно, дело в укреплении берегов: состав уже крошится и что при этом растворяется в воде — неизвестно, нужна экспертиза. Кроме того, вдоль берега уложены новые рулонные газоны, который производители обрабатывают химикатами для лучшего укоренения, а при поливе газонов вода стекала в озеро. Такие же опасение высказывали о привезенном грунте.

Все фотофакты, наши публикации и ответы чиновников, полученные с 26 июля, «Зеленоград.ру» направил в природоохранную прокуратуру Москвы для проведения комплексного расследования. Вернемся с их ответом.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
школьное озеро, дикие животные
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Vadim Madgazin
13 часов назад
Думаю причина в том, что в Сходню сливают какие-то отходы. Уже Андреевский ручей в самом начале под ЛЭП перед попаданием в южную часть Алабушево (возле Полевого переулка) - чрезвычайно грязный, похожий на канализацию с запахом. А потом ручей впадает в Сходню, которая сама протекает по территории особой эконом. зоны и затем под бетонным заводом...
Vadim Madgazin
13 часов назад
Вот тут уже грязная вода https://yandex.ru/maps/?ll=37.142154%2C55.999580&rl=37.139983%2C55.999966~-0.000362%2C-0.000075&z=18.4
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Жители стонут от авральных дорожных работ в 3-м микрорайоне. До этого стройка долго стояла заброшенной Новости
На прокатных самокатах в Зеленограде появились шлемы. Но только на самокатах сервиса Whoosh Новости
Мор уток и рыбы на Школьном озере продолжается. Причины неизвестны, жители находят новые трупы Новости
В мэрии передумали строить паркинг в Южной промзоне. Есть мнение, что в предлагаемом месте никакой проект не окупится Новости
В Зеленограде открылся детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
В пешеходном тоннеле на станции Крюково делают дренаж, чтобы переход не затапливало Новости
Собянин объяснил перекладку плитки — «там зарыта современная экономика». Но в Зеленограде всё наоборот Новости
Открылась новая гончарная мастерская «Зеленый кот» (корпус 2033) — основное направление керамическое искусство, но также вы сможете выложить мозаику Реклама
Баллы за участие в электронных выборах и других проектах мэрии предлагают использовать для помощи жителям Курской области Новости
Сотрудники «Жилищника» пересаживаются на самокаты курьеров Новости
Большая акция в сети салонов оптики Lokamed! Скидки на оправы и солнцезащитные очки — до 75%! Реклама
Продажа шаурмы в стиле фильма «Кин-дза-дза» работает на Центральной площади Новости
Зачастившие дожди показали, что класть асфальт в городе совсем разучились. Зато отражение в лужах красивое Жизнь
Семейная пасека из Курской области поздравляет зеленоградцев с наступающим Медовым Спасом! Реклама
Прокат электромопедов появился в Москве Новости
Чем дерево отличается от столба по мнению зеленоградских чиновников Истории
Заканчивается прием абитуриентов в колледж и на высшее образование АБИТ-РосНОУ в Зеленограде Реклама
Круглосуточные уличные постаматы для заказов из крупнейших маркетплейсов заработали в Зеленограде Новости
Пять больших территорий комплексно благоустроят в следующем году, включая пляж Городского пруда и часть площади Юности Новости
«Детский клуб Буракова» приглашает на ежегодный праздник: день открытых дверей 25 августа Реклама
Трудовая миграция «промывает» Зеленоград, но ежедневных поездок на работу в другой город стало меньше Новости
Решение суда, по которому дачный поселок «Трамвай» прирезал себе два гектара городской земли, решили оспорить Новости
Раскоксовка любых двигателей внутреннего сгорания на различной технике, где бы она ни стояла Реклама
Чужой мусор заполняет контейнеры во дворах — «Жилищник» бездействует Новости
Парковка возле ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне стала частично платной Новости
Концерт артиста московских мюзиклов, скрипача Фёдора Уварова — впервые с живым бендом Реклама
Пункт сбора помощи для жителей Курской области открылся в корпусе 239. Он работает ежедневно с 10 до 19 Новости
Странное решение придумали зеленоградские чиновники для починки испорченной лыжероллерной трассы Новости
В Гастроцентре доктора Наседкина записаться на исследование можно и во второй половине дня Реклама
Горячую воду отключат в 6 и 7 микрорайонах, в МЖК, а также в части домов 3-5 микрорайонов на десять дней Гид
На турникетах двух станций метро убрали створки — остались только валидаторы Новости
Ловим тренды лета на SALE до -70% в универмаге «Телеграф» Реклама
В здании администрации Андреевки, похоже, работает «автосервис» для частных машин Новости
Красивый способ сказать, что завершение проекта переносится на неопределенный срок придумала мэрия Новости
Хотите получить идеальные ногти, которые будут радовать вас и привлекать взгляды? Мастер Ольга Джиджоева приглашает на маникюр Реклама
Соседские дети, возможно, чуть не подожгли квартиру лазерными указками Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру