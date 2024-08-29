Асфальт за лето здесь уложить успели, но восстановить зебры и «лежачих полицейских» обещают чуть ли не к концу октября

«В связи с большим объемом выполняемых работ по городу Москва, работы на указанном участке будут выполнены в плановом порядке ориентировочно в срок до 24 октября. Приносим извинения за доставленные неудобства!», сообщили жителям в московском ГБУ «Автомобильные дороги». У зеленоградской префектуры другой срок 30 сентября.

Но от этого не легче. Фактическое отсутствие оборудованных переходов не просто «доставленные неудобства», а нарушение жизненно важных принципов безопасности для маршрутов детей до школ и детсадов, которые в Москве на особом контроле. «Путь в школу должен быть безопасным» — декларирует префектура, но в 11-м микрорайоне что-либо изменить местные власти, видимо, бессильны.