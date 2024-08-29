Асфальт за лето здесь уложить успели, но восстановить зебры и «лежачих полицейских» обещают чуть ли не к концу октября
«В связи с большим объемом выполняемых работ по городу Москва, работы на указанном участке будут выполнены в плановом порядке ориентировочно в срок до 24 октября. Приносим извинения за доставленные неудобства!», сообщили жителям в московском ГБУ «Автомобильные дороги». У зеленоградской префектуры другой срок 30 сентября.
Но от этого не легче. Фактическое отсутствие оборудованных переходов не просто «доставленные неудобства», а нарушение жизненно важных принципов безопасности для маршрутов детей до школ и детсадов, которые в Москве на особом контроле. «Путь в школу должен быть безопасным» — декларирует префектура, но в 11-м микрорайоне что-либо изменить местные власти, видимо, бессильны.
Там так страшно сейчас ходить, и придется ждать до конца октября", «Там реально не тормозит никто, еще и матом сегодня обложили, мол, смотри, куда идешь», «В общем, до первой аварии, тогда и время найдётся, и силы…», — комментируют родители в чате района.
В чате предлагают всем, кого волнует отсутствие безопасных переходов, закидать обращениями городскую администрацию «с обязательным напоминанием про ответственность за жизнь и здоровье людей».
Обращения можно отправлять в префектуру, на портал «Наш город», заказчику благоустройства ГБУ «Автомобильные дороги» Москвы (ador-kanc@dom.mos.ru).