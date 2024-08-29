Она расположена по адресу Привокзальная площадь, дом 1 строение 2 — это место под эстакадой, рядом с ТЦ «Зеленоградский». Штраф на 5000 рублей за парковку по этому адресу пришёл нашему читателю. Постановление вынесено «Администратором московского парковочного пространства» (АМПП) по административной статье 8.14 ч.2, которая наказывает как раз за неоплату городской парковки.

Судя по штрафу, платная парковка там есть (или была?), хотя на сайте и в приложении АМПП она не обозначена. Постановление пришло в августе, но «нарушение» было в конце июля. А вскоре после этого въезд на парковку под эстакадой перекрыли (https://t.me/zelenogradru/24129) шлагбаумом. Префектура обещала «провести обследование», но о его результатах неизвестно.

Спросим АМПП и префектуру, что там вообще происходит и вернемся с ответом. А если вам тоже пришёл штраф за парковку в этом месте, пожалуйста, напишите в нашу редакцию (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru). Обжаловать штраф вы можете на странице mos.ru/shtrafy