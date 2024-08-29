«Дворец заключил соглашение о сотрудничестве с АНО „Роскосмос медиа“, — рассказала „Зеленоград.ру“ директор ДТ Ирина Харитонова. — Это позволит сформировать дорожную карту по ремонту и оснащению обсерватории. Начинка обсерватории — это два телескопа с системой дистанционного управления, адаптированные под расположение Дворца»

По нынешнему замыслу, в результате ремонта у Дворца появится действующий вращающийся купол, который сделают из современных материалов, исключающих вредное воздействие осадков и конденсата на оборудование внутри.

Предполагается, что оборудование позволит производить захват области наблюдения с последующей фотопечатью. Кроме того, будет создана система круглосуточного доступа по абонементу в соответствии с графиком наблюдения за звездным небом, а также система удаленного наблюдения и мониторинга за работой оборудования внутри купола. Одновременно будет оформлен специальный учебный кабинет для открытия кружка астрономии.

Когда-то еще строящийся Дворец получил настоящий цейсовский телескоп в подарок от немецкой делегации. С 2009 года действовал клуб «Звездочет», который организовала группа молодых энтузиастов, проходили наблюдения за звездным небом из обсерватории. В клубе разработали и программу ее модернизации — закупили новое оборудование: современный телескоп с удаленным управлением и метеостанцию. Купол заменили, однако завершить работы не получилось: под новый купол зимой наметало снег, а из-за требований электробезопасности нужно было менять чуть ли не всю электрическую подсистему Дворца. Через несколько лет начался капитальный ремонт, в ходе которого предполагалось решить и эту проблему — в итоге, обсерватория все эти годы не действовала, клуб «Звездочет» закрылся, новый кружок астрономии работал в «кабинетном» формате. Наблюдения какое-то время проводили с переносным телескопом на опушке леса.