НПП «Саит» — специализируется на создании бортовых радиотехнических комплексов для космических аппаратов. В частности, их радиопередающие устройства установлены на борту МКС и лунных модулях. Десять лет назад компания стала резидентом зеленоградской особой экономической зоны, где собиралась заниматься разработкой радиолокаторов, записывающих устройств, высокоскоростных линий радиопередачи.

РКЦ Прогресс с зеленоградским филиалом НПП «Оптэкс» — разрабатывает и производит оптико-электронную аппаратуру для высокодетального дистанционного зондирования Земли из космоса: системы приема и преобразования информации, космические оптико-электронные камеры, бортовые запоминающие устройства, датчики ориентации космических аппаратов, бортовые стандарты времени и частоты.

НПЦ НИИ Микроприборов (НИИМП) — специализируется на разработке и производстве светотехнической продукции на основе светодиодов для различной техники, пьезоэлектрических приборов, а также транзисторов и прочих полупроводниковых приборов. В зеленоградской ОЭЗ в промзоне «Алабушево» почти готов к открытию завод по производству новых осветительных приборов на базе светоизлучающих диодов.

НПО «Лептон» — занимается, в частности, оптико-электронной аппаратурой, в том числе приборами для дистанционного зондирования Земли

В санкционный список (SDN) правительство США включает компании, которые работают на российский военно-промышленный комплекс. Теперь в списке 31 компания из Зеленограда. До этого санкционный список пополнялся компаниями из Зеленограда в июне — тогда под санкции попали компании за разработки и импорт компонентов для беспилотников и борьбы с ними