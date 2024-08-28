Чтобы подключить табло нужно было не только повесить его на остановку, но и подключить к электричеству, заключить договор на энергоснабжение, а потом передать на баланс эксплуатирующей организации.
«Пожалуйста, дождитесь завершения работ!» просил зимой руководитель департамента капремонта (они ремонтировали площадь) в ответ на жалобы зеленоградцев зимой. Но недоумение пассажиров можно понять — ведь ещё в декабре мэр Собянин с помпой объявил о завершении реконструкции вокзала в Крюково, сказав, что «здесь есть всё». Но нет — оказалось, что не всё.
Но эпопея с табло не закончена — его по-прежнему нет на новой остановке на Крюковской эстакаде. Впрочем, её открыли всего-навсего восемь месяцев назад, так что табло здесь придётся ещё подождать.
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