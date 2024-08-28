Школы официально объявили о свободном доступе на свои территории, когда нет занятий 28.08.2024 ZELENOGRAD.RU

«Территория школы открыта для занятий спортом с 7:00 до 22:00 в свободное время от мероприятий, проводимых образовательной организацией на пришкольной территории» — такие однотипные объявления появились на сайтах большинства зеленоградских школ и на самих воротах.

Школьные дворы массово закрыли для «повышения антитеррористической защищенности» после теракта в «Крокусе» — соответствующий приказ издал департамент образования, но сделал это фактически тайно. А в конце мая, после многочисленных жалоб жителей, по новому приказу департамента (тоже непубличному) школы обязали снова обеспечить доступ на свои территории во время, свободное от проведения учебных или иных мероприятий. Территории должны быть открыты в том числе в каникулярные, выходные и праздничные дни.

Цели посещения могут быть любые: организация досуга, прогулки, занятия физкультурой и спортом. Однако посещение должно проходить под контролем охраны и «с применением технических средств» — домофоны, камеры видеонаблюдения. Школам предписали обеспечить исправность электромагнитных замков (домофонов) и обеспечить четкое и детализированное изображение с камер видеонаблюдения. Вероятно, за лето все справились с этой задачей и теперь о свободном доступе на школьные дворы объявили публично.

Впрочем, на территорию некоторых школ попасть по-прежнему проблематично. Нужно понять, через какую калитку можно заходить, а также дождаться, чтобы охранник ответил по домофону и открыл её — не стесняйтесь уточнять эту информацию по телефону на сайте школы. Пожалуйста, проверьте, есть ли сейчас доступ на территорию зеленоградских школ, а если они закрыты, зафиксируйте это на фото или видео, попробуйте узнать у охраны причину и сообщите об этом в редакцию «Зеленоград.ру» (в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru).

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Метки:
школы, заборы, ограждения, ворота, терроризм
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