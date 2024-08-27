В середине августа «Зеленоград.ру» попросил ведомство обратить внимание на проблему и провести собственный анализ воды, после того, как в департаменте природопользования отчитались, что вода Школьного озера в норме.

В зеленоградском управлении отказались это делать: «Отбор проб воды и лабораторные исследования осуществляются только при функционировании зоны отдыха. Но зона отдыха и купания „Школьное озеро“ не включена в перечень мест массового отдыха на водных объектах Москвы в 2024 году», — говорят в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что они контролируют соблюдение санитарных норм для населения, а причины гибели уток вне их компетенции. Короче говоря, утки — не люди, для их защиты есть другие органы.

Раньше по состоянию уток и качеству воды редакция уже получала ответы из департамента природопользования (вода в порядке), комитета ветеринарии (птичьего гриппа нет), Мосводостока (озеро чистили, но закончили до появлению трупов; вопрос о пробах воды проигнорировали).

Причины массового мора уток до сих пор неизвестны — нет даже предположений.

«Кто бы сомневался… Конечно всё хорошо, не может быть по другому, — скептически комментируют наши читатели результаты анализов. — Утки умирают, вода воняет».

Проблему обещал взять на контроль лично префект Смирнов, но пока в его ведомстве сообщили, что управа направила свои запросы всем тем же адресатам, информация будет позже.

Природоохранная прокуратура — последняя инстанция, реакции которой мы ждём. «Зеленоград.ру» передал туда все фотофакты, публикации и ответы чиновников с начала гибели уток 26 июля и попросил провести комплексное расследование причин экологического бедствия на Школьном озере.