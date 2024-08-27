Работа арт-проекта «Весёлый коридор» в Зеленограде началась ещё в марте — первую роспись делали сами медики. Затем над стенами перинатального центра многочисленные волонтёры, в том числе корпоративные — из компаний «Улыбка радуги», «СберСтрахование» и Rostic`s.
«Нашей целью было преобразить пространство для людей, которые переживают одно из важнейших событий в своей жизни! Никого не остановило, что роспись занимает целый день. Все остались довольны, ждем запись на следующий раз!», рассказали в «Ростиксе».
Участники проекта «Весёлый коридор» расписывают стены в детских и социальных медучреждениях по всей Москве. В Зеленограде они уже работали в хосписе (раскрашивали окошки на Новый год). Для участия необязательно быть профессиональным художником. Важно иметь навык рисования, обучаемость и умение копировать. Вы можете присоединиться — подробности в тг-канале funkoridor.