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Художники-волонтеры украсили стены зеленоградского роддома 27.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Работа арт-проекта «Весёлый коридор» в Зеленограде началась ещё в марте — первую роспись делали сами медики. Затем над стенами перинатального центра многочисленные волонтёры, в том числе корпоративные — из компаний «Улыбка радуги», «СберСтрахование» и Rostic`s.

«Нашей целью было преобразить пространство для людей, которые переживают одно из важнейших событий в своей жизни! Никого не остановило, что роспись занимает целый день. Все остались довольны, ждем запись на следующий раз!», рассказали в «Ростиксе».

Участники проекта «Весёлый коридор» расписывают стены в детских и социальных медучреждениях по всей Москве. В Зеленограде они уже работали в хосписе (раскрашивали окошки на Новый год). Для участия необязательно быть профессиональным художником. Важно иметь навык рисования, обучаемость и умение копировать. Вы можете присоединиться — подробности в тг-канале funkoridor.

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Метки:
благотворительность, беременность, роддом, перинатальный центр
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