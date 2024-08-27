Участники проекта «Весёлый коридор» расписывают стены в детских и социальных медучреждениях по всей Москве. В Зеленограде они уже работали в хосписе (раскрашивали окошки на Новый год). Для участия необязательно быть профессиональным художником. Важно иметь навык рисования, обучаемость и умение копировать. Вы можете присоединиться — подробности в тг-канале funkoridor.