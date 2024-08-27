Вот эти черные изогнутые трубы ставят с прошлого года по всему городу в местах парковки самокатов. Однако стоять они отказываются — со временем они выдираются из асфальта и падают.

Даже гуманитарию очевидно — с крепежом что-то не то. Возможно, использовали анкерные болты, которые не годятся для мягкого асфальта. Возможно, нарушили технологию крепления.

Не стоит обвинять вандалов — таких упавших парковок десятки, а если считать с Москвой, то, пожалуй, сотни.

В префектуре сообщили, что эти парковки ставят операторы проката самокатов. Им передали информацию о проблеме, но когда парковки нормально закрепят, неизвестно.