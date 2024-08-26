Это произошло в прошлый понедельник около девяти вечера. 36-летняя женщина начала переходить проспект Генерала Алексеева в районе автобусной остановки «1-й торговый центр», но на дороге её сбила легковая машина. Скорая помощь отвезла женщину в больницу, её состояние сейчас неизвестно.
«Женщина вышла на середину дороги, пыталась остановить автомобиль, в итоге её сбили, она аж подлетела», комментирует очевидец на своём видео.
Переходить дорогу здесь предполагается по подземному переходу, но некоторые люди по разным причинам (тяжело идти по лестнице, сверху быстрей, опьянение и т. п.) идут сверху.
Большинство читателей «Зеленоград.ру» (79%), принявших участие в опросе, считают, что дублировать подземный переход в этом месте «зеброй» со светофором не нужно. В опросе в нашем телеграм-канале приняло участие более тысячи человек.