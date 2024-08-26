«Женщина вышла на середину дороги, пыталась остановить автомобиль, в итоге её сбили, она аж подлетела», комментирует очевидец на своём видео.

Переходить дорогу здесь предполагается по подземному переходу, но некоторые люди по разным причинам (тяжело идти по лестнице, сверху быстрей, опьянение и т. п.) идут сверху.

Большинство читателей «Зеленоград.ру» (79%), принявших участие в опросе, считают, что дублировать подземный переход в этом месте «зеброй» со светофором не нужно. В опросе в нашем телеграм-канале приняло участие более тысячи человек.