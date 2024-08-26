Однако, возможно, наша оценка слишком оптимистична. В середине августа в префектуре говорили, что этот объект готов только на 60%, хотя работы начались там ещё в апреле. Что помешало сделать всё в срок, неизвестно.

Теперь же, с необходимостью гнать план, повышается и риск некачественной работы. Следы этого уже видны на площадке.