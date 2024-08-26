Фото: "Зеленоград.ру"
Магазин на Солнечной аллее, в корпусе 900, открылся в 9 утра в воскресенье. На момент публикации сотрудники заканчивают раскладывать товары на полки и в холодильники.
Пока всё чистенькое и свежее, неприятных запахов нет, мышей тоже пока не заметили. Но сегодня нет, а завтра посмотрим — местным жителям надо контролировать работу своего магазина и немедленно сообщать в Роспотребнадзор о новых проблемах
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