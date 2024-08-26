Пока всё чистенькое и свежее, неприятных запахов нет, мышей тоже пока не заметили. Но сегодня нет, а завтра посмотрим — местным жителям надо контролировать работу своего магазина и немедленно сообщать в Роспотребнадзор о новых проблемах