При повторной проверке нарушений не нашли: «Установлено, что все нарушения, выявленные при внеплановой проверке, устранены. Результаты обследования направлены в суд, — говорится в ответе Роспотребнадзора на запрос „Зеленоград.ру“. — Торговое предприятие может открыться досрочно по решению суда».

Суд закрыл «Перекрёсток» решением от 8 августа, но фактически магазин закрылся с 1-го — уже тогда местные жители заметили «дератизационную» активность вокруг здания и внутри: людей в белых халатах, ловушки для грызунов. Так что устранение нарушений начали до решения суда.

На вопрос, который часто задают наши читатели — что с мышами в соседних с «Перекрёстком» магазинах «Мяснов», «Орехи и сухофрукты», «Четыре лапы» и других, которые продолжают работать, но тоже торгуют продуктами питания в корпусе 900, в Роспотребнадзоре сообщили, что обращений граждан по ним не было (видимо, проверок тоже). «Вместе с тем, собственникам помещений выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — добавили в ведомстве.

Если вы заметите мышей или другие санитарные нарушения, сообщите о них в Роспотребнадзор через электронную приемную. Если нет обращений, то как бы нет и проблем.