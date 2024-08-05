«Перекрёсток» в корпусе 900 остаётся закрытым с 1 августа. Официальной информации, когда супермаркет заработает, до сих пор нет — вероятно, идёт долгожданная борьба с мышами. Другие магазины в здании увешали вход объявлениями, что они продолжают работать

Предупреждение «Перекрестка» на входе ничего не объясняет, даже причин закрытия — кроме того, что они «технические». Пространство магазина затянуто черной пленкой, полки опустели.

«Утром ходили слухи про Роспотребнадзор», «Охрана сказала, что закрыли на две недели», — писали в пятницу в чате района.

Роспотребнадзор действительно собирался провести в магазине выездную проверку. Но нынешнее закрытие связывают скорее с глобальной обработкой магазина от мышей и крыс, которую там, вероятно, решили, наконец, провести, и признаки которой жители наблюдали перед тем, как супермаркет закрыли.

В корпусе 900 продолжают работать все остальные магазины — аптека, зоомагазин, сухофрукты, «Детский мир», салон «Точка красоты», студия красоты «Лаванда» и другие, расположенные на первом и втором этажах, с общим входом через супермаркет. Снаружи появились их крупные объявления для покупателей, которые могли подумать, что вся торговля в здании прекращена.

Для 9-го микрорайона это был единственный крупный супермаркет, кроме него в микрорайоне действует только несколько маленьких продуктовых магазинчиков. Сам «Перекресток» приглашает покупателей в соседние магазины сети (они есть в 14, 15, 23 микрорайонах и в «Океане» на Центральном проспекте), а также в свое приложение — делать онлайн-заказы.