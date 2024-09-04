Мэрия выставила на продажу 50 квартир в Зеленограде 04.09.2024 ZELENOGRAD.RU

С аукциона продаются одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в 6, 8, 9, 16, 20 микрорайонах, в основном в новостройках. Торги пройдут в сентябре и ноябре. Цены начинаются от 8 миллионов, аукцион проводят на повышение цены.

21 квартира продаётся в корпусе 848, расположенном в Старокрюковском проезде у въезда на старый мост. Это две башни, соединенные нежилой пристройкой с магазинами. Здесь предлагаются одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 56,7 до 72 квадратных метров стартовой стоимостью от 11,7 до 14, 2 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 ноября.

12 квартир продаются в корпусе 2044, одно- и двухкомнатные площадью от 43,8 до 46,5 кв.м. Начальная цена от 9,4 до 9,9 млн руб. Семь квартир предлагают в корпусе 2032, одно- и двухкомнатные площадью от 43,4 до 55,5 кв.м. Начальная цена от 9,3 до 11,8 млн. Заявки принимаются до 5 ноября.

Квартиры в корпусах 848, 2032, 2044 продаёт казённое учреждение «Управление гражданского строительства», строившее эти дома 9-11 лет назад. Возводились они за счет городского бюджета и предназначались для очередников и участников жилищных программ (например, действовавшей в тот момент программы «Молодой семье — доступное жильё»). Но в мэрии передумали и решили продавать квартиры в этих корпусах на электронных аукционах. Продают их с 2015 года, и пока квартиры не иссякают.

Ещё пять квартир продаются в новом доме «по реновации» — корпусе 935, расположенном на Солнечной аллее. Есть одно-, двух- и трехкомнатные площадью от 56,7 кв.м до 72 кв.м с начальной стоимостью от 11,7 до 14,2 млн. руб. Продаёт их московский Фонд реновации, заявки на участие в торгах принимаются до 19 сентября.

Остальные пять квартир находятся в домах, построенных в диапазоне 1969-2009 годов. Однокомнатная в корпусе 608 площадью 47,7 кв.м (8 млн, заявки на участие принимаются до 24 сентября). Однокомнатная в корпусе 923 площадью 38,5 кв.м (8,4 млн, заявки до участие — до 25 сентября). Трёхкомнатная в корпусе 1108 площадью 67,2 кв.м (11,2 млн, заявки на участие — до 9 сентября). Двухкомнатная в корпусе 1622 площадью 52 кв.м (9,1 млн, заявки на участие — до 24 сентября). Двухкомнатная в корпусе 2014 площадью 47 кв.м (8,4 млн, заявки на участие — до 24 сентября). Эти квартиры продаёт «Центр управления городским имуществом», подведомственный департаменту городского имущества.

Независимо от того, какое из казённых учреждений продаёт квартиры, схема продаж одинакова. Торги проходят на электронной площадке Росэлторг. Документацию также можно посмотреть на порталах investmoscow.ru и ГИС торги (конкретные аукционы находятся поиском по адресу). Аукционы проходят на повышение стартовой цены. Победителем признаётся тот, кто предложит наибольшую цену. Если участник один (конкурентов нет), то квартира продается за начальную стоимость. Участвовать могут как юридические, так и физические лица, а также индивидуальные предприниматели.

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Метки:
микрорайон 8, микрорайон 20, недвижимость
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