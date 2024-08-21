Вот такой мышонок появился на полусфере возле закрытого из-за нашествия мышей магазина «Перекресток» в 9-м микрорайоне. «То ли локальный мем, то ли серьёзная заявка на маскот для магазина или сети», — шутят местные жители в чате района.
Живых мышей в магазине уже потравили и вскоре, после разрешения суда, «Перекресток» снова может открыться. Однако жители отмечают, что у входа в магазин «такой свинарник» от переполненных урн, что новые мыши не заставят себя ждать.
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