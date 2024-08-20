Правильное название деревни на Ленинградском шоссе — на последний слог. Название происходит от слова «ложок», то есть небольшой лог, ложбина, и характеризует расположение деревни, утверждает топонимический словарь Московской области.

Однако в местном Доме культуры утверждают, что большинство гостей из других городов связывают название деревни со столовым прибором и делают соответствующее ударение, говоря не ЛожкИ, а ЛОжки. Это навело их на мысль создать музей ложки.

Уже сейчас в коллекции будущего музея около трехсот экспонатов, из которых даже сформировано несколько экспозиций, например, «Солдатская ложка — свидетель войны». В ДК приглашают принять участие в создании музея — если у вас есть интересная ложка, её с радостью примут в дар!

Пункт приема ложек находится в самом доме культуры: деревня Ложки, Центральная улица, дом 9, 8-496-263-76-94, soln_ausdk@mosreg.ru