Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ (признан иностранным агентом) со ссылкой на свой источник. К зданию управы (она расположена в корпусе 1123) прибыли полицейские и сотрудники спецслужб.
Местные жители в чате района подтверждают, что возле здания управы находятся сотрудники правоохранительных органов.
«Я слышала выстрелы ночью, 7-10 раз, думала салют кто-то запускает» , — рассказала местная жительница.
«Пострадали два окна. Надеемся, шутник найдется» , — сказал сотрудник управы.
Если вы что-то знаете об этом происшествии, пожалуйста, напишите
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Работа электричек улучшилась за год работы МЦД-3 — так считает большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
Вода в Школьном озере оказалось в норме по результатам официальных анализов. Но утки продолжают гибнуть Новости
В проезде от Московского проспекта к детской поликлинике, детсаду и школе запретят парковку. А сам проезд перекрыли и перекопали Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Магазин российской одежды для детей от 7 до 14 лет открылся в Fashion House на Ленинградском шоссе Новости
Ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из приграничных территорий Курской области открыт в Зеленограде Новости
Проблема испорченной лыжероллерной трассы в Крюково решена — травмоопасный люк огородили столбиками. Стало ещё хуже Новости
В Московском Международном колледже Цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» идет набор на 2024/25 учебный год Реклама
Спортивный клуб «Дуэт» объявляет набор детей 3-17 лет на занятия по художественной гимнастике Реклама
Жители стонут от авральных дорожных работ в 3-м микрорайоне. До этого стройка долго стояла заброшенной Новости
Закрытый на полтора месяца из-за нашествия мышей «Перекрёсток» на Солнечной аллее может открыться досрочно. А соседние магазины в том же здании получили предостережение Новости
В школу с «Интрендс» — готовимся к 1 сентября! Специальное предложение: ручки с аниме-героями от 25 рублей, яркие тетради — от 29 рублей Реклама
В мэрии передумали строить паркинг в Южной промзоне. Есть мнение, что в предлагаемом месте никакой проект не окупится Новости
Получи среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере «Технологии индустрии красоты» — вместе с АБИТ-Новые знания Реклама
Мор уток и рыбы на Школьном озере продолжается. Причины неизвестны, жители находят новые трупы Новости
Открылась новая гончарная мастерская «Зеленый кот» (корпус 2033) — основное направление керамическое искусство, но также вы сможете выложить мозаику Реклама
Собянин объяснил перекладку плитки — «там зарыта современная экономика». Но в Зеленограде всё наоборот Новости
«Нарушения технологии в благоустройстве выявлены повсеместно». на Школьном озере с «альтернативной инспекцией» побывала кандидат в депутаты Мосгордумы Ольга Сорокина Новости
Зачастившие дожди показали, что класть асфальт в городе совсем разучились. Зато отражение в лужах красивое Жизнь