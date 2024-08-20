Об этом сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ (признан иностранным агентом) со ссылкой на свой источник. К зданию управы (она расположена в корпусе 1123) прибыли полицейские и сотрудники спецслужб.

Местные жители в чате района подтверждают, что возле здания управы находятся сотрудники правоохранительных органов.

«Я слышала выстрелы ночью, 7-10 раз, думала салют кто-то запускает» , — рассказала местная жительница.

«Пострадали два окна. Надеемся, шутник найдется» , — сказал сотрудник управы.

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