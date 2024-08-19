В совершение ДТП со смертельным исходом, повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, а также в применении насилия в отношении представителя власти обвиняется житель Зеленограда — в конце марта на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка он выехал на перекресток на красный, и столкнулся с другой машиной, 26-летний водитель которого погиб на месте.
А за три недели до этого он уже ездил пьяным по встречке, убегал от полицейских и таранил патрульную машину. Тогда против него возбудили уголовное дело, но отпустили, избрав меру пресечения в виде виде запрета определенных действий. Эта снисходительность и отсутствие контроля за очевидно опасным для окружающих человеком и послужила причиной смерти невинного водителя.
Прежде тоже было много преступлений. В 2011 году он был дважды осужден за кражу, 2 февраля 2024 года он совершил хулиганство, за которое был также осужден, 15 февраля 2024 отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был привлечен к административной ответственности в виде штрафа с лишением водительских прав. Разве не было тогда всем очевидно, что мягкие наказание в его отношении не работают?
Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение. Скоро обвиняемый предстанет перед судом.