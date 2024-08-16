В московских клиниках сейчас уже никто не готовит вручную лекарства, мази и прочие препараты. Но в аптеке больницы сохранились предметы, которые раньше для этого использовали.

«Выбросить это добро было жалко и применять уже точно не будем, — рассказала заведующая аптекой Элла Нестеренко. — И нас осенила идея — создать свой музей, в котором будут представлены экспонаты, связанные с историей аптечного производства. Пока экспозиция небольшая, но это только начало».