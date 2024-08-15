Участок возле первой «клюшки» четыре раза пытались сдать в аренду под строительство пятиэтажного гаража, но желающих не нашлось. В таких случаях обычно снижают арендную плату, но в мэрии решили сделать иначе — строить здесь не паркинг, а что-нибудь другое. В управляющей «клюшкой» компании считают, что инвесторов не будет в любом случае — проект не окупится из-за больших затрат на перенос коммуникаций.

Потенциальному инвестору предлагали построить между «клюшкой» и Научным центром паркинг площадью около 7 тысяч квадратных метров и высотой до 20 метров. Проект подразумевал перенос инженерно-технических сетей. Сроки действия технических условий подключения к этим сетям истекли, функциональное назначение объекта не привлекло инвесторов, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте городского имущества. Поэтому решено пересмотреть это назначение, то есть рассматривается возможность построить на том же участке не паркинг, что-нибудь другое. Сейчас этим занимается Москомархитектура.

Никакой капитальный объект в этом месте не окупится, считают в администрации «клюшки». Затраты инвестора на перенос сетей огромны. Кроме того, участок находится в промышленной зоне, где в своё время прокладывали сети для оборонных предприятий. Их множество, в том числе специфические коммуникации типа спецсвязи. «Их может вообще не оказаться в геоподоснове», сказали в управляющей компании. Кроме того, перенос сетей опять-таки надо согласовывать. Слишком дорого и долго, чтобы в перспективе окупить этот проект. Особенно учитывая, что это не жилой квартал, а промзона, где машины стоят только в рабочее время.

Машиноместа в Южной промзоне и конкретно у «клюшки» нужны, не отрицают в управляющей компании. Но пока вопрос решить не удается.