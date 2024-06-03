На конкурсе по сдаче в аренду участка в Южной промзоне под, как и первые два раза, не было ни одной заявки.

Потенциальному инвестору предлагали за пять с половиной лет построить паркинг площадью около 6,7 тысяч квадратных метров и высотой до 20 метров. Это примерно как паркинги в 20-м микрорайоне (корпуса 2006, 2025, 2036).

Участок под строительство паркинга находится между «клюшкой» и Научным центром. Сейчас на этом месте обычная служебная уличная парковка, старые деревья и кусты. Паркинг предназначен для работающих в «клюшках» и соседних зданиях — рядом «Элма», «Научный центр», Ангстрем, МИЭТ и другие предприятия. Парковочные места им давно нужны, но инвесторы почему-то не верят в этот проект.

Но неудачи не останавливают департамент городского имущества — он сразу же объявил четвертые торги с той же ценой. Почему чиновники надеюся на другой результат, раз за разом повторяя конкурс с прежними условиями, непонятно.