Шаурмичная CS Shaurma расположена в стене дома 10 по Савёлкинскому проезду (напротив ресторана «Диканька»). Это панель с интерактивным экраном для заказа, терминал для оплаты и экран с электронной очередью. А также бронебойный железный ковш (похож на ковш мусоропровода, но без ручки), в котором появляется пакет с заказом.

В ассортименте шаурма с рваной говядиной (430), цыпленком (340), веганская (340) и морская (540), а также картофель фри (230), картофельные дольки (230), батат фри (340), сырные палочки (340) и хрустящие креветки (650).

Заказываете на тачскрине, как в обычных фастфудах, оплачиваете картой, запоминаете номер заказа (вместо выдачи чека в терминала что-то скрежещет) и ждете заказ минут 5-10.