Продажа шаурмы в стиле фильма «Кин-дза-дза» работает на Центральной площади 14.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Шаурмичная CS Shaurma расположена в стене дома 10 по Савёлкинскому проезду (напротив ресторана «Диканька»). Это панель с интерактивным экраном для заказа, терминал для оплаты и экран с электронной очередью. А также бронебойный железный ковш (похож на ковш мусоропровода, но без ручки), в котором появляется пакет с заказом.

В ассортименте шаурма с рваной говядиной (430), цыпленком (340), веганская (340) и морская (540), а также картофель фри (230), картофельные дольки (230), батат фри (340), сырные палочки (340) и хрустящие креветки (650).

Заказываете на тачскрине, как в обычных фастфудах, оплачиваете картой, запоминаете номер заказа (вместо выдачи чека в терминала что-то скрежещет) и ждете заказ минут 5-10.

Шаурма и картофельные дольки оказались вполне съедобными, упакованы хорошо. Готовят их живые люди — если удастся открыть ковш выдачи заказа, увидите за ним кусочек кухни. Это проект ресторанного холдинга Modish, который владеет, в частности, рестораном Arvo в этом же здании. Кухня, вероятно, общая.

Интерфейс шаурмичной приводит некоторых в замешательство. Вот как описали процесс заказа другие клиенты: «Заказали, стоим, вокруг никого — бронированная дверь. Заказ пропал с табло, начали стучать — не открывают, начали звонить — открылся люк и выпала шаурма. И снова никого. Как в фильме Кин-дза-дза — „женщину вынули, автомат засунули“»

Работает CS Shaurma c 12 до 24 часов и это фактически безальтернативная возможность  быстро получить в этом месте сытную еду.

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Метки:
рестораны и кафе, новое место, центральная площадь
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