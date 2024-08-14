Они расположены возле корпуса 401 («Детский мир») и корпуса 834А (Крюковская площадь) и встроены сбоку в киоски с мороженым. Их можно выбрать для доставки заказов из «Вайлдбериз», «Озона» и «Яндекс.Маркета».

Всего в Зеленограде планируется поставить около двух десятков таких киосков-постаматов. Как раньше сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре, они могут появиться на площади Юности (возле фитнеса DDX и кондитерской «Русский лес»), у корпусов 118, 309, 435А, 439, 601, возле остановок «Студенческая», «Ведогонь-театр» и «10-й микрорайон», возле «Пятерочки» в корпусе 843, у корпуса 908, на Крюковской площади, возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне, у корпусов 1522, 1624, 2003, 2008, а также у ТЦ «Крюково» возле станции. Похоже, все киоски «Мороженое» со временем заменят на новую версию — со встроенным постаматом.

Кстати, в «Озоне» можно купить мерч «Зеленоград.ру»: стикеры, наклейки на авто, обложки для паспортов, NFC-открытки, шопперы. Доход от этих продаж идёт на работу редакции.