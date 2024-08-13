Зеленоградский суд рассмотрит заявление ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на решение суда 2020 года. Тогда суд увеличил принял на веру заявление эксперта, что «Трамвай» фактически занимает 11 гектаров, и установил дачному товариществу соответствующие границы, в которые попала, в частности, пешеходная дорожка от Панфиловского проспекта к Дворцу Творчества и, вероятно, проход по улице Рабочая между 9 и 12 микрорайонами. Тогда как суд 2011 года установил, что фактически «Трамвай» занимал только 8,9 га.

«Трамвай» дважды попытался огородить якобы свою территорию, но благодаря общественному давлению и последующим суду, эти попытки были частично отбиты. Сейчас дорожка к Дворцу Творчества свободна, но проход между 9 и 12 микрорайонами закрыт.

ГБУ «Автомобильные дороги» обслуживал дорожку между Панфиловским и ДТ, которая содержится за счет средств бюджета, но к рассмотрению дела в 2020 году его не привлекали, поэтому в префектуре считают, что это «последняя попытка защитить в судебном порядке права города и его жителей на свободное использование данной городской территорией». Затронет ли новое рассмотрение проход по улице Рабочей, пока неизвестно.