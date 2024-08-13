Выгружают не только строительный мусор, бывают шины или ветки деревьев. Жители подозревают, что это делают те, кого нанимают по объявлению для вывоза мусора.

«Жилищник» на регулярные жалобы публично не реагирует. Хотя иногда на фотографии попадает и номер машины. Например, ещё в марте местный житель прислал «Жилищнику» фотографию «Газели» с госномером T517EP58 и рассказал, что они выгрузили из кузова целый контейнер строительного мусора.