«Приезжают грузовики и сваливают целый кузов мусора в бункер», пишут жители в чате одного из районов. По их словам это часто происходит по выходным, причем «Газели» с мусором подъезжают сразу после того, как поставят пустой контейнер. «Действуют быстро, за пять минут закидывают пустой контейнер своим мусором и уезжают».
Выгружают не только строительный мусор, бывают шины или ветки деревьев. Жители подозревают, что это делают те, кого нанимают по объявлению для вывоза мусора.
«Жилищник» на регулярные жалобы публично не реагирует. Хотя иногда на фотографии попадает и номер машины. Например, ещё в марте местный житель прислал «Жилищнику» фотографию «Газели» с госномером T517EP58 и рассказал, что они выгрузили из кузова целый контейнер строительного мусора.
Были ли предприняты какие-то действия в связи с нелегальным сбросом мусора, неизвестно. А ведь вывоз контейнеров для крупногабаритного мусора «Жилищник» заказывает по мере наполнения и мы часто видим, что мусор уже лежит на земле возле переполненного контейнера — это последствия бездействия управляющей организации.