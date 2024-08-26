Бригада по замене лифтов бросила работу и сбежала. После этого стоимость контракта пересчитали в сторону увеличения 26.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Лифты меняют в рамках капитального ремонта — то есть, на деньги жителей-собственников, ежемесячно платящих взносы. Московский фонд капремонта в апреле заключил договор на оценку технического состояния лифтовых шахт, разработку проекта замены лифтов и собственно работы (замену лифтов) с компанией «Профоргстрой» — по ряду московских и зеленоградских адресов. В Зеленограде это 14 жилых домов. На месте работает, конечно, не сам генподрядчик, а нанятые им бригады.

Заменить лифты в двух подъездах корпуса 360 должны были ещё до середины июля. Но, поработав немного май и июнь, подрядчики испарились. «Монтажная бригада осуществила демонтаж лифтового оборудования и бросила работу, — прокомментировали „Зеленоград.ру“ ситуацию в фонде капремонта. По гарантийному письму от подрядчика срок окончания работ — 20 сентября 2024 года. В адрес подрядчика отправлено предписание об ускорении работ и оформлен акта фиксации договорных нарушений. В данный момент начат монтаж лифта новой бригадой».

Новая бригада пока представлена одним рабочим, который один день что-то делал в лифтовой шахте, а потом тоже пропал — возможно, ушёл работать в соседний подъезд. «Взяли деньги и сбежали», описали действия предыдущей бригады их коллеги, работающие в другом корпусе 3-го микрорайона. Вероятно, речь об авансе — в договоре этот момент прописан. В мае был представлен проект замены лифтов, он не вызвал вопросов у приемной комиссии. А дальше что-то пошло не так. 31 июля контракт был изменён — пересчитана стоимость работ в сторону увеличения. Причина — «несоответствие данных, указанных в адресном перечне, с фактическими данными на объекте».

Некоторым домам везёт больше. В соседних «Флейте» корпусах 339А и 339Б такие же работы, по словам жильцов, идут бодрее — один из двух лифтов уже заменили, но пока не запустили. В середине августа тот же генподрядчик благополучно сдал новые лифты в корпусах 801, 803, 810, 811 — приёмка состоялась.

В корпусе 360 работы затянутся надолго. Называемый новый срок окончания работ 20 сентября — это явно монтаж одного из двух лифтов. Потом пусконаладочные работы и приёмка, только после этого приступят к замене второго. В договоре на оценку технического состояния, проект и саму замену лифтов дается 45 дней с момента заключения контракта (4 апреля). Но общий срок исполнения договора — август 2025 года.

Как положено, перед началом работ во «Флейте» повесили объявления с информацией о замене лифтов. Только телефоны ответственных должностных лиц полустёрты или вообще не видны, соответственно, позвонить им невозможно. В мае префект Анатолий Смирнов потребовал от всех ответственных за строительство и благоустройство навести порядок с контактами на таких информационных щитах. Перед этим он сам убедился, что жалобы жителей на бесполезные телефоны обоснованы — не смог дозвониться или, дозвонившись, получить внятный ответ на вопрос о ведущихся работах.

Простой с заменой лифтов во «Флейте» повлёк и бессмысленную трату электричества. Полтора месяца во всём подъезде, включая общие коридоры возле квартир, лестницы и прочие помещения, круглосуточно горел свет. После обращения в префектуру местной жительнице в управе района Савёлки ответили, что это нужно специалистам, которые занимаются заменой лифтов (а выборочно — например, только у лифтов — включать и выключать свет нельзя, такова система освещения в доме). Но дневное прожигание электричества после жалобы мгновенно прекратилось — видимо, власти выяснили, что никаких работ не ведётся.

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Метки:
микрорайон 3, лифты
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