«У кого-то дома, скорее всего дети, играют с лазерными указками, луч попал на косметическое зеркало, которое стоит около окна, отразился на мебель и прожог её», рассказала Наталья в чате района.

Всё случилось в течение получаса, когда она отошла на кухню. Солнца в это время не было.

Наталья вызвала полицию и оказалось, что она не одна жалуется. На маркетплейсах за 600 рублей продаётся лазерная указка мощностью 2000 mW, у которой даже в описании написано — «поджигает спичку», а в описании написано, как нужно открутить линзу, чтобы «активизировать режим поджига».

Наталья просит соседей проверить, нет ли у детей таких игрушек и поговорить с ними об опасности такого развлечения.

Впрочем, многие сомневаются, что такое возможно. «Занимаюсь лазерами последние несколько лет, в том числе диодными. Двухваттный так не сможет, энергии не хватит, даже если будет надёжно закреплён, — пишет наш читатель Александр Григорьев. — Скорее всего что-то отражающее лежало на окне. На фото, например, круглый половник — прекрасный инструмент для фокуса солнечной энергии в точку».

Так что для пожарной безопасности лучше убирать от окна все отражающие и фокусирующие предметы, в том числе бутылки с водой.