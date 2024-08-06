Некоторые пассажиры связывают утреннюю облаву на безбилетников и нехватку автобусов: «Езжу на этом маршруте каждый день, обычно в районе 6:50—7:00 автобусов много и средней загруженности и все оплачивают проезд. Сегодня автобусов мало и все битком, я сел только в пятый автобус. Соответственно люди в переполненном автобусе могут не дотянуться до валидатора».

На самом деле маршрут e41 не справляется с перевозкой регулярно, не только утром и гораздо чаще, чем во время редких облав на безбилетников. Например, вчера вечером на Ховрино скопилось более 150 человек, подсчитал наш читатель и уточнил, что так происходит уже не первый день — перерыв между автобусами около 40 минут вместо 8-9 по расписанию. В его случае один автобус уехал в 20:55, следующий не раньше 21:30.