«Пришла в 6:15 на остановку, села только на второй автобус в 6:45. Табло на остановке врёт, что автобусы едут каждые пять минут, но по факту — два автобуса за 30 минут в самый пик. В автобусах давка. При этом автобусы по Зеленограду, едут пустыми каждые три минуты. А в Ховрино зато опять облава на безбилетников: с полицией, громкоговорителями и отключенными валидаторами. Итог — опять опоздание на работу»
Некоторые пассажиры связывают утреннюю облаву на безбилетников и нехватку автобусов: «Езжу на этом маршруте каждый день, обычно в районе 6:50—7:00 автобусов много и средней загруженности и все оплачивают проезд. Сегодня автобусов мало и все битком, я сел только в пятый автобус. Соответственно люди в переполненном автобусе могут не дотянуться до валидатора».
На самом деле маршрут e41 не справляется с перевозкой регулярно, не только утром и гораздо чаще, чем во время редких облав на безбилетников. Например, вчера вечером на Ховрино скопилось более 150 человек, подсчитал наш читатель и уточнил, что так происходит уже не первый день — перерыв между автобусами около 40 минут вместо 8-9 по расписанию. В его случае один автобус уехал в 20:55, следующий не раньше 21:30.
«Почему такое скотское отношение к Зеленограду и людям?» — недоумевают пассажиры. «20 лет живу Зеленограде и ничего не помогает изменить ситуацию — ни новая трасса для автобусов, ни МЦД».