Благотворительную акцию «Дети важнее цветов» к 1 сентября проводит зеленоградский фонд «Важные люди» 05.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Суть акции такая: школьники и их родители дарят учителю один букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на цветы, жертвуют в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.

В прошлом году для участия в этой акции зарегистрировалось почти двести классов (большинство из зеленоградских школ), от которых поступило пожертвований более чем на 700 тысяч рублей. Регистрация нужна, чтобы отправить вам атрибутику акции и благодартсвенное письмо.

Подробности и регистрация на сайте fond-vl.ru

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Метки:
благотворительность
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