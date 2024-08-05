Суть акции такая: школьники и их родители дарят учителю один букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на цветы, жертвуют в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.

В прошлом году для участия в этой акции зарегистрировалось почти двести классов (большинство из зеленоградских школ), от которых поступило пожертвований более чем на 700 тысяч рублей. Регистрация нужна, чтобы отправить вам атрибутику акции и благодартсвенное письмо.

Подробности и регистрация на сайте fond-vl.ru