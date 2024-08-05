Новые зоны платной парковки появились в Москве с 5 августа на 88 участках улиц, преимущественно на северо-западе Москвы.

В частности, 40 рублей в час теперь стоит парковка на улицах Лавочкина, Маршала Федоренко, Ижорская, Краснополянская и Бусиновская горка — они расположены в шаговой доступности от метро «Ховрино», «Речной вокзал» и «Беломорская».