Новые зоны платной парковки появились в Москве с 5 августа на 88 участках улиц, преимущественно на северо-западе Москвы.
В частности, 40 рублей в час теперь стоит парковка на улицах Лавочкина, Маршала Федоренко, Ижорская, Краснополянская и Бусиновская горка — они расположены в шаговой доступности от метро «Ховрино», «Речной вокзал» и «Беломорская».
Все новые адреса платной парковки смотрите на карте на сайте департамента транспорта (оставьте включенной только отметку «Новые адреса с 05.08.2024»).
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