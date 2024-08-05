«Самый эффективный электродвигатель в мире» — сложные вопросы к двигателям Дуюнова, новому проекту зеленоградской ОЭЗ
Квадрокоптер тяжелого класса «Мотылёк», разработанный компанией «Совэлмаш», покажут на выставке «Армия-2024» — на фото трейлер как раз везёт его туда из площадки «Алабушево» технополиса «Москва».
Дрон полностью состоит из отечественных компонентов за исключением контроллера управления двигателями и батарей, В дальнейшем планируется переход на полностью отечественные комплектующие.
В компании утверждают, что это первый в мире квадрокоптер на асинхронных двигателях — аналогов у подобного дрона нет. В основе двигателя для винтов — первое в мире асинхронное мотор-колесо 318-го габарита. Максимальная мощность двигателя — 60 кВт, масса — около 24 кг.
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