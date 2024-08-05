Квадрокоптер тяжелого класса «Мотылёк», разработанный компанией «Совэлмаш», покажут на выставке «Армия-2024» — на фото трейлер как раз везёт его туда из площадки «Алабушево» технополиса «Москва».

Дрон полностью состоит из отечественных компонентов за исключением контроллера управления двигателями и батарей, В дальнейшем планируется переход на полностью отечественные комплектующие.