В чём заключается инновация «проекта Дуюнова»?

Асинхронные электродвигатели применяются во всех сферах промышленности: в транспортной отрасли, в добывающем секторе, в строительстве, агропроме, как основной агрегат бытовой техники и т. д.

Методика применения совмещённых обмоток асинхронных электродвигателей создана доктором технических наук Николаем Яловегой в 1961 году. В 1986 году в мастерских ВНИИПП было изготовлено несколько 3-фазных электродвигателей по схеме Яловеги, а их испытания проходили в ПО «Сибэлектромотор». Стендовые и промышленные испытания подтвердили, что двигатели потребляют энергии в несколько раз меньше, чем традиционные.

В 1996 году новый тип двигателя получил патенты Англии, Австрии, Канады, Франции, США и Италии, а в 2004 году получил российский патент на «русский автоматизированный параметрический электропривод Яловеги», в котором и предлагалось расположить в одном электродвигателе две независимые друг от друга обмотки. Технический результат, на достижение которого направлено это изобретение, состоит в повышении КПД, улучшении механической характеристики электропривода путем устранения зоны его неустойчивой работы и увеличения пускового момента на валу, а также в обеспечении широкого диапазона регулирования частоты вращения вала, высокой надежности, снижении массы и эксплуатационных затрат. Практического применения в промышленности этот тип двигателя не нашёл.