В феврале 2019 года компания «СовЭлМаш», реализующая проект «двигатели Дуюнова», получила статус резидента особой экономической зоны, в июне состоялось подписание договора на проектирование и строительство инжинирингового центра в Алабушево, а в начале июля в состав учредителей вошел офшор из Вануату. Рассказываем, в чем инновации Дуюнова, есть ли на них спрос, что будут строить в Зеленограде и зачем проекту народное финансироваание.
Асинхронные электродвигатели применяются во всех сферах промышленности: в транспортной отрасли, в добывающем секторе, в строительстве, агропроме, как основной агрегат бытовой техники и т. д.
Методика применения совмещённых обмоток асинхронных электродвигателей создана доктором технических наук Николаем Яловегой в 1961 году. В 1986 году в мастерских ВНИИПП было изготовлено несколько 3-фазных электродвигателей по схеме Яловеги, а их испытания проходили в ПО «Сибэлектромотор». Стендовые и промышленные испытания подтвердили, что двигатели потребляют энергии в несколько раз меньше, чем традиционные.
В 1996 году новый тип двигателя получил патенты Англии, Австрии, Канады, Франции, США и Италии, а в 2004 году получил российский патент на «русский автоматизированный параметрический электропривод Яловеги», в котором и предлагалось расположить в одном электродвигателе две независимые друг от друга обмотки. Технический результат, на достижение которого направлено это изобретение, состоит в повышении КПД, улучшении механической характеристики электропривода путем устранения зоны его неустойчивой работы и увеличения пускового момента на валу, а также в обеспечении широкого диапазона регулирования частоты вращения вала, высокой надежности, снижении массы и эксплуатационных затрат. Практического применения в промышленности этот тип двигателя не нашёл.
В 1995 году инженер Дмитрий Дуюнов заинтересовался работами Яловеги и решил модернизировать его метод совмещения обмоток электродвигателей. В 2001 году Дуюнов и его коллеги образовали фирму «АС и ПП», которая владеет патентами на несколько типов совмещённых обмоток электродвигателей (получены в 2011 году), а также на малошумный асинхронный двигатель и энергосберегающий привод для электротранспорта. Авторами патентов являются Д.А.Дуюнов, Ю.М. Агриков, И.Н.Яковлев, Е.Д.Дуюнов и другие.
Компания «АС и ПП» занимается производством и реализацией инструментов для плазменной резки и сварки металла, блоков питания, энергосберегающего оборудования, а также продолжает совершенствовать технологию изготовления асинхронных двигателей с совмещёнными обмотками. В 2012 году компания стала участником кластера энергоэффективных технологий инновационного центра «Сколково». В компании разработано так называемое «мотор-колесо», которое можно использовать при производстве электротранспорта.
В печати появлялась информация, что «мотор-колёса» планируют использовать в российских электромобилях Zetta, производство которых должно начаться в декабре этого года в Тольятти, однако Д.А. Дуюнов в разговоре с корреспондентом Zelenograd.ru отметил, что «АС и ПП» в проекте создания электромобиля не участвует.
Можно сделать вывод, что метод совмещённых обмоток электродвигателей пока принципиального прорыва в электротехнике не произвёл. Несмотря на это, разработчики компании «АС и ПП» утверждают, что у проекта большое и светлое будущее. Но о будущем ниже.
Международной электротехнической комиссией разработано четыре класса энергоэффективности электродвигателей (IE) с градацией от 1 до 4. IE1 — самый низкий (стандартный) класс, а IE4 — максимально высокий. Комиссией принята директива, согласно которой с 2017 года европейские производители двигателей должны производить электродвигатели класса не ниже IE3. Как утверждают в «АС и ПП» на протяжении последних месяцев в лаборатории компании велась разработка технологии производства принципиально нового типа электродвигателя общепромышленного назначения. Устройство имеет класс энергоэффективности IE3, а реализовано при этом в корпусе двигателя класса IE1 (он меньше). За счёт этого, как говорят в компании, существенно снижается себестоимость производства за счёт меньшего расхода меди и других металлов, а энергоэффективность двигателя становится выше. По мнению сотрудников компании, это должно привести к взрывному спросу на новый продукт.
Впрочем, серийным производством таких двигателей в «АС и ПП» не занимаются и не планируют. Сейчас «АС и ПП» выдаёт лицензии различным предприятиям на использование метода совмещённых обмоток. Среди лицензиатов в компании отмечают Калужский электроремонтный завод, ПТФ «Энерго» из Нижнего Новгорода, НПО «СБЭК» и «ИнтерВенд» из Санкт-Петербурга. В компании говорят, что ведут переговоры с китайским партнёром о контрактном производстве партии электродвигателей для продажи на территории России и за рубежом. Имя партнёра, как и сроки поставки на предприятии не назвали.
В «АС и ПП» утверждают, что двигатель, модернизированный с применением метода совмещённых обмоток (такой тип обмотки назвали «Славянка»), снижает энергопотребление по сравнению с традиционным от 10 до 40%, себестоимость его производства снижается на 30%, а крутящий момент увеличивается до 50%. Однако, результатов сравнительных тестов двигателей, изготовленных по традиционной технологии и по технологии совмещённых обмоток, выполненных в лицензированных Росстандартом лабораториях, нам найти не удалось.
Лишь в 2016 году в Белгородском государственном технологическом университете им. В.Г. Шухова проводились сравнительные испытания асинхронных электродвигателей с неизменённой заводской обмоткой и с совмещёнными обмотками. В заключении, подписанном директором Энергетического Института БГТУ, заведующим кафедрой электротехники и автоматики А.В. Белоусовым, указано, что в процессе реальной эксплуатации двигатели с совмещёнными обмотками позволят получить снижение потребления электроэнергии на 14-20% по сравнению с использованием типового электродвигателя, а саму технологию совмещённых обмоток можно рекомендовать для проведения ремонтов неисправного оборудования.
Зимой 2019 дочерняя компания «АС и ПП» — ООО «СовЭлМаш» стала резидентом ОЭЗ. 13 июня компания подписала договор с чешской компанией BLOCK на проектирование и строительство инжинирингового центра на площадке ОЭЗ в Алабушево, а также договор с АО «Технополис «Москва» на осуществление функций технического заказчика.
По данным из бизнес-плана компании, представленного в ОЭЗ, ООО «СовЭлМаш» берёт у генерального подрядчика АО «БЛОК» (Чешская республика) долгосрочный заём на 60 месяцев в размере 600 миллионов рублей, а также вкладывает в проект собственные средства в размере 30 млн рублей. Эти финансовые средства будут использованы на капитальные вложения, в том числе на проектирование, строительно-монтажные работы, а также на приобретение производственного и научного оборудования.
В бизнес-плане предполагается, что к 2020 году выручка ООО «СовЭлМаш» составит 505,6 млн рублей. В беседе с нашим корреспондентом Дмитрий Дуюнов отметил, что в новом инжиниринговом центре будет организовано конструкторское бюро с штатом около 100 человек и участок опытного производства. Серийное производство двигателей «СовЭлМаш» организовывать не планирует. Технологию компании планируют распространять по лицензии, а также обучать персонал потенциальных заказчиков. На проектирование и строительство инжинирингового центра отводится два года.
Летом 2017 года «СовЭлМаш», запустила кампанию «народного инвестирования» для «разработки и производства самых эффективных асинхронных двигателей в мире». На многочисленных интернет-ресурсах предлагается купить акции проекта «двигатели Дуюнова».
3 июля этого года уставный капитал ООО «СовЭлМаш» увеличен с 10 000 до 25 000 рублей, а в состав учредителей введена компания «Солар Груп Лимитед», зарегистрированная в офшорной зоне Республики Вануату, и физические лица: Е.Д. Дуюнов, В.Л. Блинов и Т.Н. Зарина. Компания проводит вебинары и устраивает многочисленные маркетинговые акции для привлечения частных инвестиций, предлагая любому желающему стать совладельцем проекта.
По данным ФНС, в 2017 году ООО «СовЭлМаш» не имела ни прибыли, ни расходов. Планируемые сроки начала выплат дивидендов по проекту в компании назвать не смогли. Зачем при достаточно крупном займе от генерального подрядчика, проекту нужно собирать средства в офшоре с неизвестными бенефициарами, непонятно. На странице проекта в фейсбуке сказано, что у компании более ста тысяч совладельцев.
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