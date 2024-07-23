«Почему в супермаркете Перекрёсток в корпусе 1446 (ТЦ „Столица“) уже долго отсутствует нормальный выбор еды? — спрашивает местный житель, — Нет выбора молочных продуктов, мясных, колбасных изделий, люди вынуждены ходить в другие магазины».

Оказалось, что в магазине поломалась часть холодильного оборудования и витрин среднего холода, сообщили в администрации магазина. На прошлой неделе удалось ввести в работу треть оборудования, а сейчас происходит ремонт и закупка нового оборудования. Оно должно заработать ориентировочно к концу июля.

А другой «Перекресток» — на Солнечной аллее, в 9-м микрорайоне — сегодня внезапно оказался закрыт «по техническим причинам», написано в объявлении на входе в магазин. Что за причины, точно неизвестно. В чате районе говорят, что прорвало канализацию. Другие подозревают, что это последствия нашествия на магазин мышей. Когда магазин откроется, пока неизвестно.