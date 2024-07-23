В префектуре «Зеленоград.ру» передали ответ организации «Мосводосток», отвечающей за пруд — там с наблюдениями жителей не согласны: «На прошлой неделе пруд наполнялся водой, работы выполнены. Сейчас вода не переливается, всё в пределах нормы».

Впрочем, проблемы с прудом местных уже не удивляют: «Он каждый год течет, в березках всегда лужа стоит, даже в самую лютую жару», «Там каждый год или ремонт, или протечка; или сначала протечка, а потом ремонт», невесело шутят жители.

Восемь лет назад для подпитки пруда сделали специальную трубу. В 2011 году пруд капитально ремонтировали — после чего вода зацвела, пруд стал похож на болото и обмелел. Старожилы помнят, что когда-то в этом пруду водились караси, а зимой был каток.