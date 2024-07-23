Об этом сообщили местные жители в чате района: «Что происходит с Дунькиным прудом? Сама насыпь начала протекать прямо на дорогу. Но самое интересное, что уровень воды не падает, то есть идёт подпитка, двор корпуса 1206 от затопления сейчас спасает коллектор в начале двора — вода в него течет», «Большая лужа со стороны корпусов 1205/1207, в березках [это небольшая роща рядом с прудом]. Лужа ниже уровня воды в низинке, сочится на дорогу, рядом стояла машина Мосавтодора, ходил работник», «В этом году уже третий или четвертый день течет, и до корпуса 1204 лужи».
В префектуре «Зеленоград.ру» передали ответ организации «Мосводосток», отвечающей за пруд — там с наблюдениями жителей не согласны: «На прошлой неделе пруд наполнялся водой, работы выполнены. Сейчас вода не переливается, всё в пределах нормы».
Впрочем, проблемы с прудом местных уже не удивляют: «Он каждый год течет, в березках всегда лужа стоит, даже в самую лютую жару», «Там каждый год или ремонт, или протечка; или сначала протечка, а потом ремонт», невесело шутят жители.
Восемь лет назад для подпитки пруда сделали специальную трубу. В 2011 году пруд капитально ремонтировали — после чего вода зацвела, пруд стал похож на болото и обмелел. Старожилы помнят, что когда-то в этом пруду водились караси, а зимой был каток.