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Очередное нападение собаки без поводка произошло в Зеленограде. Обращение в полицию в аналогичном случае не помогло 19.07.2024 ZELENOGRAD.RU

«Женщина гуляла с двумя собаками без поводка и это привело к тому, что мою собаку искусали и потребовалась ветпомощь, — написала в редакцию „Зеленоград.ру“ Ксения. — После инцидента она сразу и ушла, надев на одну собаку поводок, вторая так и осталась на самовыгуле».

Она уточнила, что это случилось в понедельник возле корпуса 1615, рядом расположена детская площадка. Ксения планирует написать заявление в полицию, в чате района к ней присоединяются и другие пострадавшие от этой собаки. Но, как это ни странно, полиция не обязательно поможет.

Например, в мае возле Чёрного озера питбуль напал на хаски — её тоже пришлось лечить. Хозяйка хаски написала заявление в полицию, но спустя месяц участковый не смог установить личность владельца питбуля, хотя есть его фотографии с места происшествия, и вообще он популярный блогер — на его канале в ютубе больше ста тысяч подписчиков.

«Цирк какой-то, — рассказывала хозяйка покусанной собаки. — В суд подать не получается, пока полиция его личность не установит официально, а для этого нужно (по словам участкового), чтобы полиция проверила документы хозяина собаки, а для этого они должны задержать его, а задержать смогут, если только он опять нарушит правила выгула собаки (собака будет без проводка) и кто-нибудь вызовет наряд. В общем — полный абсурд».

Если вы тоже оказались в подобной ситуации, расскажите о своём опыте — в телеграм/ватсап или на news@zelenograd.ru

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Метки:
домашние животные, собаки
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