64-летний Ким Кум Чоль являлся представителем корейского сельхозпредприятия, он приехал в Москву в составе делегации и жил в посольстве КНДР, сообщил канал Shot.
В жару он поехал на пляж Большого городского пруда и пропал. Коллеги нашли на берегу только его вещи и обратились в полицию. Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли. На следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже опознали.
Сейчас на всю Москву открыты только четыре городских пляжа, два из них находятся в Зеленограде — Большой городской пруд и Чёрное озеро. Остальные закрыты на реконструкцию (как Школьное озеро) или из-за плохого качества воды.
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