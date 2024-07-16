64-летний Ким Кум Чоль являлся представителем корейского сельхозпредприятия, он приехал в Москву в составе делегации и жил в посольстве КНДР, сообщил канал Shot.

В жару он поехал на пляж Большого городского пруда и пропал. Коллеги нашли на берегу только его вещи и обратились в полицию. Пропавшего искали несколько часов, но так и не нашли. На следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже опознали.

Сейчас на всю Москву открыты только четыре городских пляжа, два из них находятся в Зеленограде — Большой городской пруд и Чёрное озеро. Остальные закрыты на реконструкцию (как Школьное озеро) или из-за плохого качества воды.