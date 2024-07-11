К 9 часам огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. По данным МЧС, у здания обрушилась крыша. Ведомство уточняет, что внутри находятся 30 газовых баллонов, которые могут провоцировать появление пламени. Десять из них пожарные уже вынесли. На месте работают более 50 пожарных.