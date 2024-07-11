Дым от пожара в Сходне виден со всего Зеленограда 11.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Пожар начался около 7 утра. По предварительным данным горит крыша здания на улице Некрасова, в котором находится производство керамических плит «Термокерамика». На момент публикации площадь пожара — 80 кв.метров.

К 9 часам огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. По данным МЧС, у здания обрушилась крыша. Ведомство уточняет, что внутри находятся 30 газовых баллонов, которые могут провоцировать появление пламени. Десять из них пожарные уже вынесли. На месте работают более 50 пожарных.

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Метки:
пожары, сходня
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