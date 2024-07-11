Пожар начался около 7 утра. По предварительным данным горит крыша здания на улице Некрасова, в котором находится производство керамических плит «Термокерамика». На момент публикации площадь пожара — 80 кв.метров.
К 9 часам огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. По данным МЧС, у здания обрушилась крыша. Ведомство уточняет, что внутри находятся 30 газовых баллонов, которые могут провоцировать появление пламени. Десять из них пожарные уже вынесли. На месте работают более 50 пожарных.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft» — 13 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
На улице Лётчицы Тарасовой сделали дополнительную полосу для поворота на Георгиевский проспект Новости
Курс графического дизайна в «Компьютерной Академии ТОП» — 13 июля бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» Реклама
В расселяемом зеленоградском доме отключили электричество и воду. Но там ещё живут люди — они используют бензиновые генераторы, газовые горелки и фонари Новости
Разбирались с часто ломающимися кондиционерами в «Иволгах» на МЦД-3 и выяснили три важных момента Истории
Летний IT-клуб в Зеленограде с «Компьютерной академией ТОП» — остались последние места в группе, успейте забронировать! Реклама
Голосовать на выборах бумажными бюллетенями можно будет только по предварительному заявлению Новости
Премьера «Подземелья Чикен Карри №28 «Чёрное небо вампиров» 7 июля в кинотеатрах «Формула Кино — Синема Парк» Афиша
Три из пяти поездов «Иволга» сняли с линии по итогам расследования расцепления вагонов электрички МЦД-3 Новости
Льготный проезд по М-11 для жителей Зеленограда в министерстве транспорта делать отказались. Но компенсацию проезда для многодетных рассматривают Новости
Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ: узнай всё о создании виртуальных миров, симуляторов и айдентики бренда Реклама