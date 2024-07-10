На фото — деревянный мостик в лесу у корпуса 1129. «Бабушка чуть не провалилась», — сообщила местная жительница и попросила «Жилищник» починить мост. Те передали информацию в управу — лесопарк не их территория. При этом в конце мая этот мост уже чинили.

Мост расположен на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ). За его содержание, как и за всю инфраструктуру в ООПТ, отвечает государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги ЗелАО» — с начала года этой организации переданы полномочия по содержанию и использованию ООПТ, перешедшие от департамента природопользования нашей префектуре.

По вопросам содержания лесопарка можете звоните в диспетчерскую «Автодорог» диспетчерская: 8-499-450-8161, 8-499-450-2985 или отправляйте на портал «Наш город»: «Комплексный заказник Зеленоградский» — «Инфраструктура» — «Некачественное содержание инфраструктуры в парке». На обращения отвечают те же «Автодороги», но будет контроль.

Сейчас на портале «Наш город» также висит заявка на ремонт деревянного моста в лесу у корпусов 1116—1117 — он сломан еще с весны, сообщила местная жительница.