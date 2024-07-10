Опрос об этом проводит департамент транспорта. После вопросов об уже существующих прокатных электровелосипедах, спрашивают об отношении к прокату детских велосипедов, а также просят оценить вероятность использования такого проката для своего ребенка.

Следующий блок вопросов о новой услуге. Спрашивают: «Представьте, что в Москве появится прокат транспортных средств наподобие скутеров и мопедов» и просят оценить вероятность использования такой услуги. Если респондент согласен ей воспользоваться, то предлагают выбрать наиболее подходящую модель для проката: классическую, с современным дизайном или компактную и маневренную (на фото).