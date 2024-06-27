Это оранжевые электровелосипеды 2.0 — самая популярная модель городского велопроката, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта. Для них не нужны станции велопроката, их можно оставлять на парковках для СИМ, обозначенных в приложении «Велобайк».

Зона работы проката включает в себя почти весь Зеленоград, а также «Зеленопарк», за исключением ОЭЗ «Алабушево».