Прокат электровелосипедов запустили в Зеленограде 27.06.2024 ZELENOGRAD.RU

Это оранжевые электровелосипеды 2.0 — самая популярная модель городского велопроката, рассказали «Зеленоград.ру» в департаменте транспорта. Для них не нужны станции велопроката, их можно оставлять на парковках для СИМ, обозначенных в приложении «Велобайк».

Зона работы проката включает в себя почти весь Зеленоград, а также «Зеленопарк», за исключением ОЭЗ «Алабушево».

Тарифы есть поминутные (40 рублей старт, далее 1-6 рублей за минуту), а также тарифы на месяц, сутки, сезон и т. п. Также по единым проездным билетам на 30/90/365 дней предоставляют 60/180/390 бесплатных поездок по 30 минут.

Прокатные велосипеды безопасные, маневренные, комфортные и нравятся велосипедистам, говорят в дептрансе. Их максимальная скорость — 25 км/ч, на руле — водозащитный дисплей и держатель для телефона с беспроводной зарядкой. В новых моделях улучшили тормозную систему, дисплей и сиденье, установили бескамерные покрышки, сделали фиксацию вещей в корзине, а педали теперь — с противоскользящим протектором. Ездить на таких велосипедах можно с 16 лет.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим
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